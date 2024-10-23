FETÖ ile Mücadele: MASAK'ın Çalışmaları - Son Dakika
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FETÖ ile Mücadele: MASAK'ın Çalışmaları

MASAK, FETÖ/PDY'nin finansmanını engellemek için 2022-2024'te 6 bin 936 rapor düzenledi.

23.10.2024 11:16
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi için çalışmalarını kesintisiz sürdürerek, 2022-2024 yıllarında örgütle irtibatlı 6 bin 936 rapor düzenledi, 18 bin 22 gerçek ve tüzel kişiyi analize tabi tuttu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından gözler, Türkiye'nin, FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasına yönelik mücadelesine çevrildi.

Bu kapsamda MASAK, FETÖ/PDY'nin finansal yapısına yönelik yürütülen soruşturma ve incelemelere 17-25 Aralık 2013 sonrası savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli başladı.

Başkanlık, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar geçen süreçte ve sonrasında mali soruşturmalar gerçekleştirdi. MASAK, 2021 sonuna kadar FETÖ/PDY hakkında 72 bin 173 analiz dosyasını tamamlarken toplam 293 bin 848 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlenen raporları adli makamlara sundu.

Son iki yılda 693 gerçek ve tüzel kişinin mal varlığı donduruldu

Terörizmin finansmanı suçuna ilişkin analiz ve değerlendirme çalışmaları kapsamında adli birimler ve kolluk kuvvetlerinden iletilen talepler doğrultusunda 2022-2024 yıllarında FETÖ/PDY ile irtibatlı 6 bin 936 rapor düzenlenirken, 18 bin 22 gerçek ve tüzel kişi analiz edildi.

MASAK'ın şüpheli işlem bildirimlerini analiz etme görev ve yetkisi çerçevesinde FETÖ/PDY'ye ilişkin 3 bin 308 gerçek ve tüzel kişiyle ilgili 92 bilgi notu hazırlandı. Söz konusu dönemde 693 gerçek ve tüzel kişinin mal varlığının dondurulmasına karar verildi.

784 şirket TMSF'nin yönetimine geçti

FETÖ/PDY'nin finansal sektördeki ve bağlantılı şirketlerine kayyum atandı. Yapılan incelemeler kapsamında örgütün finans sektöründeki önemli enstrümanları arasında yer alan Asya Katılım Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.

Ayrıca, bu süreçte 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığındaki toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira seviyesinde olan 784 şirket, TMSF'nin yönetimine geçti. Soruşturmalarla FETÖ/PDY'nin finansal yapısını oluşturan insan kaynağına da müdahale edildi.

Sekretarya hizmeti veriyor

Bu arada MASAK, aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin toplanan verileri ve şüpheli işlem bildirimlerini analiz, değerlendirme ve ilgili birimlere sevk faaliyetlerini yürütüyor. Başkanlık, kolluk ve adli birimlerle işbirliği içinde çalışarak FETÖ/PDY yapılanmasında yer alan kişilere ilişkin savcılık ve mahkemelerden intikal eden talepler kapsamında örgütle organik bağlantısı olup olmadığını tespite yönelik erişim sağlanabilen her türlü verinin analizini gerçekleştiriyor.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile terörizmden kaynaklı mal varlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Kanun uyarınca Türkiye'deki mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra kapsama giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların ülkede bulunan mal varlığının dondurulmasına, sekretaryası MASAK Başkanlığı tarafından yürütülen Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanları tarafından karar veriliyor.

Kaynak: AA

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