Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından geçen yıl Tacikistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Koray Vural'ın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Koray Vural, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Bilirkişi raporuna karşı savunma yapan sanık, 2015'ten itibaren Türkiye'ye gelmediğini belirtti.
Hakkındaki ByLock ile ilgili iddiaları reddeden Vural, tahliyesini istedi.
Müvekkilinin örgütsel faaliyetlerde yer almadığını ve ByLock kullandığı iddia edilen hattın Vural'a ait olmadığını ileri süren sanık avukatı da tahliye talebinde bulundu.
Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.
MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde "Turuncu" kategoride yer alan ve "FETÖ'ye üyelik"ten aranan firari Koray Vural'ı Kasım 2023'te Tacikistan'da yakalayarak Türkiye'ye getirmişti.
Son Dakika › Güncel › FETÖ mensubu Koray Vural'ın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
Samsun'da bir kişiyi araç kiralama vaadiyle dolandıran şahıs, yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Muhammet A., internet üzerinden ilan veren Abdulkadir G.'ye bin lira gönderdi. Dolandırıldığını anlayan Muhammet A. şikayetçi oldu ve Abdulkadir G. hakkında dava açıldı. Abdulkadir G. mahkemece 4 yıl 2 ay hapis ve 20 bin 820 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Beştaş, partisinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek kalabalığa hitap etti. Daha sonra Sarıyer'de bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Beştaş, seçime kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için girmediğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'e ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Sütaş tesisleri ve valilik binası ziyaret edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım sorununu çözmek için 350 otobüsün onarım beklediğini ve otobüs duraklarında bekleme süresinin arttığını belirtti. Altınok, seçilmesi halinde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay müsabakasının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Union SG maçı hakkında yaptığı açıklamada, ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıkları için rehavete kapılmak istemediklerini söyleyerek, 'Yarın aynı iştahla, plana sadık kalarak, sahaya çıkıp turu geçmek istiyoruz' dedi.
Çaykur Rizespor'un oyuncusu Casper Hojer, Gaziantep FK maçı öncesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray mağlubiyetini unutturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Hojer, takımın iyi oyunculardan kurulu olduğunu ve iç sahada güçlerini göstererek çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, taraftarlara da takıma destek çağrısında bulundu.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Karayer mevkisinde yapılan imar planı düzenlemeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, planların çözümünün hissedar olmadan gerçekleştirileceği vurgulandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?