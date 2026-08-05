FETÖ'nün Erdoğan'a Suikast Timindeki Eski Yüzbaşı Adliyede - Son Dakika
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FETÖ'nün Erdoğan'a Suikast Timindeki Eski Yüzbaşı Adliyede

FETÖ\'nün Erdoğan\'a Suikast Timindeki Eski Yüzbaşı Adliyede
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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki operasyonun ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Karatepe'nin hücre evinde 6 milyon 445 bin lira değerinde altın ve döviz ele geçirilmişti.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, emniyetteki üç gün süren ifadesinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne sevk edildi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalanan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan ihraç Karatepe'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Karatepe, geniş güvenlik önlemleri altında Muğla Adliyesi'ne getirildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Karatepe Afyonkarahisar'da yakalanmıştı. Sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı belirlenen Karatepe'nin evinde yaklaşık 6 milyon 445 bin lira değerinde ziynet eşyası ile nakit para ele geçirilmişti.

Karatepe, İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde kırmızı kategoride bulunuyordu.

YÜRÜTÜLEN İSTİHBARİ VE OPERASYONEL ÇALIŞMALAR

İçişleri Bakanlığı'nın Karatepe'nin yakalanmasına ilişkin açıklamasında şu bilgilere yer verilmişti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde özel bir çalışma grubu kurulmuştur. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüklerimizin analizleri sonucunda teröristin izi bulunmuştur.

Şahsın sahte kimlik ve kılık değiştirme ihtimalleri incelenmiştir. Afyonkarahisar'da yerel bir firmada çalışabileceği değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda açık kaynak çalışmaları derinleştirilmiştir.

2026 yılı nisan ayında Afyonkarahisar'daki bir otel toplantısında şüpheli bir şahıs tespit yapılmıştır. Bere ile yüzünü gizleyen bu şahsın sahte isimle kayıt yaptırdığı belirlenmiştir.

Şahsın sahte kimlikler ve başkasına ait GSM hatları kullandığı saptanmıştır. Afyonkarahisar il merkezinde aynı sokaktaki iki ayrı hücre evi takibe alınmıştır. Şahsın üçüncü bir adrese geçmesi üzerine operasyon kararı alınmıştır.

Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbaratı ile Afyonkarahisar TEM ekiplerimiz 1 Ağustos 2026 gecesi ortak operasyon yapmıştır. Firari Burkay Karatepe hücre evinde gözaltına alınmıştır."

Burkay Karatepe'nin yakalandığı elektrik ve suyu bulunmayan atıl durumdaki hücre evinde yapılan aramalarda, yaklaşık 6 milyon 445 bin lira değerinde 98 Ata Lira, 4 yarım altın, 23 çeyrek altın, 50 gram külçe altın, 33 bin 700 dolar, 2 bin 620 avro ve 13 bin 535 lira ile 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 SIM kart, örgütsel dokümanlar, başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, askeri parka, 2 bıçak ve 1,26 gram esrar maddesi ele geçirildiği bildirilmişti.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Güncel, Afyon, Muğla, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün Erdoğan'a Suikast Timindeki Eski Yüzbaşı Adliyede - Son Dakika

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