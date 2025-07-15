FETÖ\'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 9. YILI - 15 Temmuz\'da yakınlarını şehit veren Gürs, şehitlerin emanetleri ve gazilere destek olmak için çabalıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde eşi ve babası şehit, iki kız kardeşi de gazi olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, kendisiyle aynı kaderi paylaşan ailelere destek olmak için çalışıyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini engellemek için canı pahasına sokaklara çıkan binlerce vatandaş içerisinde yer alan Necati Sayın, kızları Ayşegül ve Ülkü Sayın ile damadı Fazıl Gürs o gece Genelkurmay Başkanlığı önüne gitti.

Genelkurmay önünde üzerlerine gelen tanktan kurtulmak isterken köprüden düşen ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Necati Sayın ve Fazıl Gürs şehit, Ülkü ve Ayşegül Sayın ise gazi oldu.

O günden beri oğlunun verdiği güçle ayakta kalmaya çalışan, hem şehit eşi hem şehit kızı hem gazi kız kardeşlerin ablası olan Bilge Gürs, 2020'den bu yana Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

Vakıf bünyesinde şehit aileleri ve gazilere yönelik sosyal destek, eğitim, sağlık ve kültürel alanda çalışmalar yürüten Gürs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin ve gazilerin hem toplumla hem de aralarındaki iletişimle dayanışmalarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Gürs, "Bu amaç doğrultusunda da sportif, sosyal, kültürel faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İhtiyaçlar kişiye göre değiştiği için de biz yüreklerine dokunup, tamamen neye ihtiyaçları olduğunu tespit edip, ona göre hareket ediyoruz. Yani maddi veya manevi her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

"Başka çocuklar yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan kahramanlar"

Şehit yakınları ve gaziler için bugüne kadar şehir içi ve şehir dışında çok sayıda program ve gezi düzenlediklerini, aynı zamanda hain darbe girişiminin unutulmaması için üniversitelerde gençlere 15 Temmuz'u anlattıklarını dile getiren Gürs, vakfın şehit çocuklarına yönelik çalışmalara da ağırlık verdiğini vurguladı.

Gürs, şehit çocuklarının her an yanlarında olmaya çabaladıklarının altını çizerek, "Şehitlerimiz, başka çocuklar yetim kalmasın diye kendi çocuklarını yetim bırakan kahramanlar. Bu nedenle onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri için vakıf bünyesinde atölye çalışmaları düzenlediklerini, bu kapsamda Osmanlı'da terapi amaçlı da kullanılan filografi sanatına ilişkin uygulamalar yaptıklarını dile getiren Gürs, "Atölye çalışmamızda bir şehit annesi, '4 yıldır hiçbir zaman gece uyuyamıyordum. İlk kez dün gece uyudum' dedi, atölye çalışmamızdan sonra. Bizim için dünyalara bedel." diye konuştu.

"Babamın ve eşimin selasını arka arkaya duymak beni çok etkiledi"

15 Temmuz'u aradan geçen 9 yıla rağmen unutamadığını aktaran Gürs, "Benim için her gün 15 Temmuz. Bir sela okunduğunda da 15 Temmuz, bir şehit çocuğunun gözlerine baktığımda da 15 Temmuz'u yaşıyorum." dedi.

Gürs, babası ve eşi şehit olduktan sonra yaşadığı bir anıyı unutamadığını vurgulayarak, "Babam şehit olmuştu, babamların evindeydim. Eşim de şehit olmuştu ama daha töreni yapılmamıştı. O anda böyle terasta oturmuşum tek başıma 'Ben ne yapacağım?' diye düşünürken bir anda sela okundu. Böyle selaya kendimi kaptırdığımda, sonrasındaki anonsta eşimin selasını duydum. Bu beni çok etkilemişti." ifadelerini kullandı.

Yaşadıklarından ötürü şehit yakınları ve gazilerin duygularını daha iyi anlayabildiğini, onlarla daha yakın bağlar kurduklarını ve birçoğuyla sürekli görüştüklerini dile getiren Gürs, "Örneğin, gazilerimizden birisi geldi ve 'Başkanım, ben bundan sonra size Bilge Anne diyebilir miyim?' dedi. Bu beni çok etkilemişti. 'Artık sen bizim Bilge Annemizsin' dediler, bu elbette bana da güç veren bir duygu." dedi.

Şehit yakını olmanın bir onur olduğunu vurgulayan Gürs, "Bizler ölümsüz babaların evlatlarıyız." şeklinde konuştu.

Bilge Gürs, babasını ve eşini kaybettikten sonra, kendilerini yalnız bırakmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aile olarak gördüklerini de söyledi.