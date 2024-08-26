FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün saklandığı evdeki şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün saklandığı evdeki şüpheliler yakalandı

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FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağladığı ileri sürülen C.Y'nin aralarında bulunduğu 3 şüpheli yol denetiminde kaçmaya çalışırken yakalandı.

26.08.2024 12:29
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(İSTANBUL) FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağladığı ileri sürülen C.Y'nin aralarında bulunduğu 3 şüpheli yol denetiminde kaçmaya çalışırken yakalandı.

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olduğu belirtilen Fetullahçı terör örgütünün sözde TSK imamı Adil Öksüz tartışmalı bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Öksüz'ün yakalanabilmesi için yapılan onlarca operasyondan da sonuç elde edilememişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan C.Y'nin aralarında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı. 8 yıldır aranan şüphelilerden A.Y'nin, Adil Öksüz'ü Üsküdar'da bir evde bir haftaya yakın süreyle sakladığı belirtildi.

Açıklamaya göre, A.Y ile A.H isimli örgüt mensubu ile Beylikdüzü'nde polisin yol denetimi sırasında bir araçtan inerek kaçmaya çalışırken yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim sırasında kaçan aracı süren A.B'nin de FETÖ üyeliğinden, binbaşı rütbesindeyken Hava Kuvvetleri'nden atıldığını belirledi ve evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Kaynak: ANKA

Adil Öksüz, 15 Temmuz, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün saklandığı evdeki şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'ün saklandığı evdeki şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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