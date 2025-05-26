FETÖ Operasyonunda 61 Asker Tutuklandı

(İSTANBUL) - İstanbul merkezli gerçekleştirilen FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınan 62 muvazzaf askerlerden 61'i tutuklandı.
Aralarında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerinde personelin de bulunduğu 62 asker, İstanbul dahil 36 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılık tarafından ifadeleri alınan 61 şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönlendirildi. Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda 61 muvazzaf askerin tutuklanmasına hükmetti.
1 askerin işlemleri tamamlanıp tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevkine karar verildi. Operasyon kapsamında firari 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
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