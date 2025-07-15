FETÖ Operasyonunda Zincir Market Sahibine Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonunda Zincir Market Sahibine Gözaltı

15.07.2025 13:37
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FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda Zeki Doruk gözaltına alındı, bazı belgeler ele geçirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik, İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen ve 26 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un FETÖ/PDY'ye hizmet ettiğine ilişkin eski ortağının tanıklık yaptığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla gözaltına alınan, HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin büyük hissedarı ve yöneticisi şüpheli Zeki Doruk'un FETÖ'ye üst düzey derecede bağlı konumda bulunduğu tespit edildi.

Doruk'un bağlılığına ilişkin hem geçmiş dönemde beyanı hem de hakkında ihbarlar olduğu, eski ortağı İ.A'nın, Doruk'un FETÖ/PDY'ye hizmet ettiğine ilişkin tanıklık yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli Zeki Doruk'un, yurt dışından gelen talimatlar üzerine FETÖ'ye para yardımı yaptığı da belirlendi.

2017'nin Temmuz ayında FETÖ/PDY kapsamında ihraç edilen polis memuru C.G'nin, şüpheli Doruk'un yanında sigortasız çalıştırıldığı, asistanı olduğu ve örgüt üyelerine yardım ile dağıtım organizasyonu yaptığı anlaşıldı.

Operasyon

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesince İstanbul merkezli Ankara, Sakarya, Osmaniye, Bayburt, Giresun, Malatya, Yalova ve Bolu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G'nin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi bulunan zincir marketlerin sahibi olan ve evindeki aramalarda terör örgütüyle bağlantılı materyaller ele geçirilen Zeki Doruk'un, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli para transfer ettiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi.

Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk'un "kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik" gerekçeleriyle FETÖ'ye yardım topladığı, özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve terör örgütüne sempati beslemeye devam eden kişileri zincir marketlerinde çalıştırdığı tespit edildi.

HAKMAR'ın İstanbul'un Sancaktepe ilçesindeki genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, mezkur mekanlarda örgütsel toplantılar yapıldığı, örgütsel para transferinde Zeki Doruk'un kendisine bağlı HAKMAR ve TATBAK şirketlerini kullandığı kaydedildi.

Şüpheli C.G'nin ise FETÖ'nün mahrem yapılarında yer alan ve ihraç olmuş kişiler ile onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği bilgisine ulaşıldı.

Bugün düzenlenen operasyon kapsamında HAKMAR Şirketler grubu bünyesindeki 3 şirket merkezinde yapılan aramalarda FETÖ ile bağlantılı ve finans ağını gösteren birçok materyal ele geçirilirken, HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel FETÖ Operasyonunda Zincir Market Sahibine Gözaltı - Son Dakika

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