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FETÖ/PDY firarileri Cezayir'de yakalandı

MİT ve EGM'nin ortak operasyonuyla aranan FETÖ/PDY firarileri Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Cezayir'de yakalandı. Şüphelilerin örgütün Cezayir yapılanmasından sorumlu olduğu ve örgüte maddi destek sağladığı belirtildi.

FETÖ/PDY firarileri Cezayir\'de yakalandı
27.12.2023 - 12:03,
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FETÖ/PDY firarileri Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) ortak operasyonuyla Cezayir'de yakalandı.

MİT ve EGM, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan FETÖ/PDY firarileri Mustafa Tan ve Mustafa Bircan için ortak operasyon düzenledi. Örgütün Cezayir yapılanmasından sorumlu 2 firari şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Mustafa Tan ve Mustafa Bircan'ın, ABD'deki örgüt sorumluları ile irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağlayarak, örgüte maddi destek sağladığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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