FETÖ/PDY Operasyonunda 29 Gözaltı

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ANKARA merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'nin sözde emniyet mahrem yapılanması ile örgütün gizli haberleşme yöntemlerini kullanan şüphelilere yönelik operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheliden 29'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Buna göre; örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yerleştirdiği 'mahrem imam' olarak görevlendirilen 6'sı aktif çalışan kamu personeli olmak 36 şüpheli belirlendi. Başkaları adına kayıtlı GSM hatları üzerinden FETÖ/PDY silahlı terör örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock kullandıkları tespit edilen 5 şüpheli de tespit edildi. Toplam 41 şüphelinin, Ankara merkezli 19 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi. Şu ana kadar şüphelilerin 29'u yakalanıp gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor.