FETÖ/PDY Operasyonunda 41 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ/PDY Operasyonunda 41 Tutuklama

FETÖ/PDY Operasyonunda 41 Tutuklama
12.06.2026 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir merkezli operasyonda 12 ilde FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanması deşifre edilip 41 şüpheli tutuklandı.

İZMİR merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 41 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde; örgüt mensuplarının öğrenci evi adı altında faaliyet gösteren ve kamuoyunda "Işık Evi" olarak bilinen evlerde hareket ettikleri, il genelinde örgüt tarafından finanse edilen toplam 22 öğrenci evinin bulunduğu tespit edildi. Sorumlu şüphelilerin, bu evleri gizlilik kurallarına riayet ederek kontrol ettikleri, kira, iaşe ve temel ihtiyaçlarını karşıladıkları belirlendi.

'GEZİ GÖRÜNÜMLÜ ÖRGÜT KAMPI'

Soruşturma kapsamında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 6 şüphelinin kod isim kullandığı, örgütsel para transferlerinin çeşitli maskeleme yöntemleriyle gerçekleştirildiği ve bazı şüphelilerin yurt dışına gezi görünümü altında örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıklarının değerlendirildiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 9 Haziran'da İzmir merkezli olmak üzere Manisa, Denizli, Niğde, Balıkesir, Aydın, Adana, Bilecik, Kütahya, Düzce, Uşak ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyonda 80 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklanırken, 23'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 38 şüpheli serbest kaldı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli infaz kurumuna sevk edildi. 1 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, İzmir, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ/PDY Operasyonunda 41 Tutuklama - Son Dakika

Meksika’dan Dünya Kupası’na görkemli başlangıç Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26’ya yükseldi Dorukhan Büyükışık soruşturmasında son firari de yakalandı: Tutuklu sayısı 26'ya yükseldi
Dünya Kupası açılışında kanlı protesto Dünya Kupası açılışında kanlı protesto
Elazığ’da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı Elazığ'da ender rastlanan doğa olayı: Gökyüzünü böcekler sardı
Kenan Doğulu ve Beren Saat’in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi Kenan Doğulu ve Beren Saat'in de aralarında olduğu 4 kişi için yurt dışı yasağı istemi
Hatay’da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu Hatay'da korkutan yangın: 200 dönümlük zeytinlik alanı kül oldu

21:18
Fenerbahçe’ye sürpriz çağrı: Oosterwolde’yi bize satın
Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın
20:40
Ülkeye girişi yasaklandı Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku
20:34
Bizim Çocuklar’ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz
19:49
Kars’ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerine Zarar Verdi
Kars'ta Dolu ve Sel Tarım Arazilerine Zarar Verdi
19:30
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır
19:15
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP’den istifa etti
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 21:28:36. #7.13#
SON DAKİKA: FETÖ/PDY Operasyonunda 41 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.