FETÖ Soruşturmasında İhbarcı Oğul - Son Dakika
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FETÖ Soruşturmasında İhbarcı Oğul

18.07.2025 15:45
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FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, Zeki Doruk'un ortağının oğlu ihbarcı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, HAKMAR şirketler grubunda yüzde 10 civarında ortaklığı olduğu tespit edilen İ.A'nın oğlu T.A'nın savcılığa ihbarcı olarak ifade verdiği anlaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Savcılığın tutuklanması talebiyle sevk ettiği HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerinin sahibi Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 22 zanlı hakkındaki sevk yazısında, V.K. ve Ş.A'nın "ihbar eden" sıfatıyla 2016'da alınan ifadelerine yer verildi.

Bu kişilerin ifadelerinde HAKMAR şirketler grubu olarak bilinen şirketlerin hakim ortağı Zeki Doruk ve diğer şirket ortakları ya da şirket çalışanlarının örgüt üyesi olduğunu söyledikleri belirtilen yazıda, Doruk'un ortağı olduğu şirketler üzerinden örgüte para aktarıldığına dair iddialar üzerine soruşturmanın derinleştirilerek devam ettirildiği kaydedildi.

Soruşturmada, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verilen ifadeler ile çeşitli tarihlerde yapılan 44 ihbar olduğu ve bu doğrultuda ihbarcı ifadeleri alındığı anlatılan yazıda, gözaltına alınan şüphelilerin ortak oldukları şirketler üzerinden örgüte para aktarımı yapıldığına dair delillere işaret edildi.

Yazıda, şüpheliler ve şirketler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) 2021'de alınan mali analiz raporu, Bank Asya hesap hareketleri, ByLock kayıtları, havuz sorgulama tutanakları, açık kaynak araştırma tutanaklarının ardından 16 şüpheli hakkında 24 Mart 2023'te gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Kararın ardından bazı şüphelilerin tutuklandığı, bazıları hakkında da adli kontrol kararı verildiği, şüphelilere ait çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirilen yazıda, süreç içerisinde dosyada yer alan bazı şüphelilerin dosyalarının ayrılarak haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianameler düzenlendiği aktarıldı.

Doruk'un ortağının oğlu ihbarcı oldu

Yazıda, bazı şüpheliler ile şirketler hakkındaki soruşturmanın tefrik edilerek ayrıca soruşturma yürütülmeye devam edildiği sırada, HAKMAR şirketler grubunda yüzde 10 civarında ortaklığı olduğu tespit edilen İ.A'nın oğlu T.A'nın savcılığa ifade vermek için başvurduğu belirtildi.

Buna göre T.A. ihbarcı olarak alınan ifadesinde, HAKMAR şirketler grubu hakim ortağı olan Zeki Doruk'un çevresinde, FETÖ'nün güncel yapılanması kapsamında örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini, kuryeler kullanarak söz konusu şirketler üzerinden elde edilen paraları örgüte aktarmayı sürdürdüğünü, finansal faaliyet kapsamında elde edilen paraları örgüt üyeliği suçundan cezaevinde bulunan kişilerin ailelerine örgütsel motivasyonlarını diri tutmak amacıyla aktardığını ileri sürdü.

2023'te yürütülen soruşturma ile söz konusu ihbarın ardından başlatılan bu soruşturmanın birleştirildiği bilgisi verilen sevk yazısında, MİT'in soruşturmaya ilişkin hazırladığı rapor da yer aldı.

Şüphelilerin FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde özellikle finansal boyutta faaliyette bulundukları, sahip oldukları şirketler ve mal varlıkları aracılığıyla haklarında örgüt üyeliği ya da yöneticiliği kapsamında mahkumiyet kararları olan ya da henüz deşifre edilmemiş örgüt mensuplarını fonlandıkları anlatılan yazıda, söz konusu faaliyetlerin HAKMAR-TATBAK şirketleri ile diğer şirketler aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Şüphelilerin üzerine atılı suçlamalar MİT ve emniyetin raporlarıyla delillendirildi

Yazıda, söz konusu fonlamaların genel anlamda elden teslim edilerek yapıldığı, söz konusu durumun MİT'ten iletilen bilgi iletim raporları ile emniyetin hazırladığı HTS çalışması kapsamında baz birliktelik raporlarıyla delillendirildiği kaydedildi.

Soruşturmada, Doruk'a ait şirket kasalarında yapılan aramalarda kendi el yazısı bulunan vasiyetname ele geçirildiği, bu vasiyetnamede şüphelinin, HAKMAR-TATBAK ve diğer şirketlerin faaliyetlerinin devam ettiği müddetçe zekatlarının "hizmet hareketi" olarak belirttiği örgüte verilmesini, malvarlığının örgüte devredilmesini istediği aktarıldı.

"Örgüt mensuplarının fonlandığı" beyanı

Yazıda, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmalarının ardından serbest bırakılan Dilara Ürküt ve Mehmet Uysal'ın ifadelerinde, şüphelilerin örgüt mensuplarını fonladıklarını anlattığı ifade edildi.

Doruk'un azınlık ortağı olan İ.A. ve oğlu T.A'nın tanık beyanları da dikkate alındığında şüphelilerin eylemlerinin yeni örgütsel eylem oldukları vurgulanan yazıda, delillerin henüz toplanamadığı ve delil inceleme aşamasının devam ettiği, şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular ve tutuklama nedeninin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: AA

istanbul, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ Soruşturmasında İhbarcı Oğul - Son Dakika

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