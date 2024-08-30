FETÖ üyeliği nedeniyle hapis cezası bulunan eski emniyet müdürü yakalandı

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ANKARA'nın Keçiören ilçesinde FETÖ üyeliği nedeniyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan eski emniyet müdürü H.B., yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan operasyonda, FETÖ üyeliği nedeniyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan eski emniyet müdürü H.B., saklandığı adreste yakalandı. 2016'dan beri hakkında yakalama kararı bulunan H.B.'nin polisteki işlemleri sürüyor.