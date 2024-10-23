FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 15 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 15 Gözaltı

İstanbul'da FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli, aralarında Kazım Güleçyüz'ün de olduğu yakalandı.

23.10.2024 11:16
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İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanması ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası propaganda yapanlara yönelik operasyonda, aralarında Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de olduğu 15 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, ekipler, örgütün askeri yapılanması içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair ifade ve teşhis beyanları bulunan, gizli haberleşme yöntemi olan "Bylock" kullanan, ankesörlü telefonlarından aranarak örgüt mensuplarıyla iletişime geçen, örgüt evlerinde kalan, sohbet ve toplantılara katılan, güncel yapılanma içerisinde yer alan 13 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit etti. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ayrıca FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından sosyal medya platformlarında örgüt propagandası yaptıkları öne sürülen ve Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz'ün de aralarında olduğu 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul, Bursa ve Manisa'daki bazı adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Kazım Güleçyüz, Politika, Güvenlik, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Terör, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 15 Gözaltı - Son Dakika

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