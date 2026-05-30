Fidan: ABD-İran anlaşması Gazze barışını hızlandırabilir

30.05.2026 13:27
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD-İran anlaşmasının Gazze barış görüşmelerini hızlandırabileceğini söyledi. Japonya ile savunma iş birliğine vurgu yapan Fidan, Trump'ın NATO zirvesine katılımı için hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasında bir anlaşma olması durumunda Gazze için barış planına yönelik görüşmelerin hız kazanabileceğine inandığını belirtti. Fidan, hem ABD'nin hem İran'ın olumlu bir sonuca ulaşmak istediğini dile getirerek, "Anlaşma her zamankinden daha yakın" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya merkezli Nikkei Asia gazetesine röportaj verdi. Türkiye'nin insansız hava araçlarının ortak geliştirilmesi ve ortak üretimi de dahil olmak üzere insansız hava sistemleri alanında Japonya ile iş birliği yapmaya istekli olduğunu dile getiren Fidan, Ankara'nın Tokyo ile savunma sanayi ilişkilerini derinleştirmeye istekli olduğunu kaydetti. Fidan, "Türkiye ve Japonya birbirini tamamlayıcı nitelikteki kabiliyetlere sahiptir ve karşılıklı fayda sağlayacak bir iş birliği için büyük bir potansiyel olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ORTA ÖLÇEKLİ GÜÇLER DAHA YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLMALI"

Türkiye'nin havacılık alanında, özellikle insansız hava sistemleri ve insansız hava aracı karşıtı teknolojilerde iş birliği için güçlü bir temel oluşturabilecek gelişmiş ve test edilmiş yetenekler geliştirdiğini söyleyen Fidan, jeopolitik belirsizlikler ile ABD'nin "Önce Amerika" politikasına yönelmesinin karşısında orta ölçekli güçlerin daha sıkı iş birliği yapması gerektiğine dikkat çekti. Fidan, "Türkiye, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi orta ölçekli güçlerin daha yakın bir iş birliği içinde olması gerekiyor" dedi.

Gazetenin haberinde, Türkiye ve Japonya'nın on yıldan fazla bir süredir ekonomik ortaklık anlaşması ve sosyal güvenlik anlaşması konusunda müzakereler yürüttükleri anımsatıldı. Fidan, bu konuya ilişkin, "Sosyal güvenlik anlaşması konusunda ilerleme kaydediyoruz ve son müzakere turunda anlamlı sonuçlar elde edildi. Önümüzdeki dönemde bir anlaşmaya varmayı umuyoruz" diye konuştu.

Haberde, Türkiye'nin Katar gibi diğer bölge ülkeleriyle birlikte ABD ve İran arasındaki arabuluculuk çabalarında Pakistan'ı desteklediği belirtildi. ABD-İran görüşmelerine ilişkin Fidan, "Her iki taraf da olumlu bir sonuca ulaşmak istiyor. Anlaşma her zamankinden daha yakın" dedi.

Fidan'ın ABD ile İran'ın düşmanlıkları sona erdirme konusunda anlaşması halinde Gazze Şeridi için bir barış planına yönelik görüşmelerin hız kazanabileceğine inandığı aktarıldı. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ayın sonlarında Orta Doğu liderleriyle yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'yi İbrahim Anlaşmaları'na katılmaya çağırdığı hatırlatıldı.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Bir soru üzerine Fidan, Türkiye'nin İsrail ile uzun yıllara dayanan ilişkilere değindi. Türkiye ve İsrail'in 1949'dan beri diplomatik ilişkileri olduğunu söyleyen Fidan, Gazze'deki savaştan önce İsrail ile 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olduklarını belirtti. Fidan, İsrail ile ticareti durdurarak, "İsrail'in Filistinlileri öldürmeyi ve Gazzelilerin yiyecek, barınma, ilaç, su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakması gerektiğini" açık bir şekilde belirttiklerini aktardı. Fidan sözlerini, "Bunlar karşılanırsa, normale dönebiliriz, sorun yok. İki devletli çözüme ulaşmak istiyoruz" ifadeleriyle sürdürdü.

Haberde Fidan'ın, İsrailli siyasetçilerin Türkiye'yi bir tehdit olarak göstermelerine karşı çıktığı kaydedildi. Fidan, "İsrail iç siyasetinde, ne yazık ki, bölgesel emellerini gerçekleştirmek için sürekli olarak bir düşmana ihtiyaç var. Ancak herkes İsrail'in kendi güvenliğinin peşinde olmadığını, daha fazla toprak istediğini biliyor" dedi. İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Suriye ve Lübnan'daki mevcut işgallerine dikkat çeken Fidan, uluslararası toplumun İsrail'in yalnızca bölgesel düzeni değil, küresel düzeni de daha fazla istikrarsızlaştırmasını önlemesi gerektiğini söyledi.

Fidan, bölgedeki tüm ülkelerin birbirlerinin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve güvenliğini taahhüt etmesi gerektiğini belirterek, devletlerin yakın geçmişten ders çıkararak gerçek anlamda bir iş birliğinde bulunmaları için bunun altın değerinde bir fırsat olduğunu dile getirdi.

"HAZIRLIKLARIMIZ BAŞKAN TRUMP'I AĞIRLAYACAK ŞEKİLDE YAPILIYOR"

Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin, tüm müttefiklerin onay vermesi halinde Türkiye'nin Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ittifakın Hint-Pasifik ortaklarından liderleri ve savunma bakanlarını ağırlamak istediğini söyledi. Türk hükümetinin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile programı uyumlu hale getirmek için çalıştığını ifade eden Fidan, davetlerin yakında yapılmasının muhtemel olduğunu kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Zirve'ye katılma olasılığına ilişkin soru üzerine Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir ay içinde Trump ile defalarca görüştüğünü ifade etti. Fidan'a göre Trump bu görüşmelerde zirveye katılmayacağını söylemedi. Fidan, "Şu ana kadar tüm hazırlıklarımız, Başkan Trump'ı ağırlayacak şekilde yapılıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Japonya, Ekonomi, Savunma, Güncel, Gazze, İran, Son Dakika

