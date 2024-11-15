Fidan: ABD\'nin İç Politikası ve İsrail İlişkisi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermenin "şart hale geldiğini" ifade ederek, "Demokratların iktidar olduğu dönemde açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Cumhuriyetçilerin iktidarında da olumsuz gelişmelerin yaşanacağını varsayıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir dış politika gündemi olduğunu belirterek sözlerine başlayan Bakan Fidan, "Biz de ülkemiz, milletimiz adına gücümüz yettiğince bu gündeme yetişmek için çabalıyoruz. Devam eden sorunlarımız var. Bunların tamamını büyük bir devlet ve siyasi tecrübeyle iyi bir şekilde yönetiyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var"

Bakan Fidan, seçim sonrası ABD- Türkiye ilişkilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Amerikan halkı tercihini yapmıştır. Bu ikinci dönemi Trump'ın. İlk döneminden aldığı dersler var. ABD'nin reflekslerini görmede bir problemimiz olmayacak. Cumhurbaşkanımızın Trump ile iyi ilişkileri var. ABD'ye yüklenmemiz gerek konular var. Sorunları yönetmeye hep beraber gayret edeceğiz. Trump yönetimi dış politikada ne yapacak? Bu küresel dünyanın merak ettiği bir konu. Avrupa ve Asya'daki faktörler buna göre pozisyon almaya çalışıyor. Bizim de ilgili birimlerimiz bir araya gelerek süper güçlerin duruma göre senaryoları oluşturuyor."

"Trump sözünün arkasında durmalı"

Bakan Fidan, ABD'nin dış politikada atacağı adımlara ilişkin, "İsrail yanlısı bir durum sürpriz değil. ABD'nin iç politikasında İsrail'e destek vermek şart hale gelmiş durumda. Demokratların iktidar olduğu dönemde biz açıktan soykırımın işlendiğine şahit olduk. Biz Cumhuriyetçilerin iktidarın da olumsuz gelişmelerin yaşanacağını varsayıyoruz. Savaş meselesini sadece Ukrayna'da aklına getirip Filistin meselesinde unutursa ciddi zararları olur. Trump sözünün arkasında durmalı" dedi.

ABD ile problemimiz; PKK ve FETÖ

ABD ile ilişkilerde bir numaralı problemin terör sorunu olduğunu ifade eden Bakan Fidan, "ABD ile problemimiz bir PKK konusu ikincisi ise FETÖ'nün karargahına ev sahipliği yapması. Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar biz mücadele etmeye devam edeceğiz. ABD terörle mücadele konusunda son 1 yılda Dışişleri düzeyinde açıktan tartışmaları başlatmıştı. YPG konusunda düzenli toplantılarımız oldu. Onlar da şunu görüyorlar ki Türkiye dışında başka bir aktörü tercih etmenin bölgede rasyonel bir izahı yok. Bölgedeki diğer güçler bizim ciddiyetimizi anladılar. Bize tehdit sınır ötesinde göstermeden tehdidin kabiliyetlerini ortadan kaldırma stratejisini yürütüyoruz. Biz bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. ABD ile bir numaralı problemimiz terörle mücadele. Bölgedeki müttefikler ciddiyetimizi anladı" şeklinde konuştu.

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