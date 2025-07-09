Fidan, ASEAN Toplantısında Türkiye'nin Vizyonunu Paylaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fidan, ASEAN Toplantısında Türkiye'nin Vizyonunu Paylaşacak

09.07.2025 21:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, Kuala Lumpur'da ASEAN toplantısında Türkiye'nin işbirliği hedeflerini aktaracak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenecek Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) Yedinci Üçlü Toplantısı'na iştirak edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı (SDO) Yedinci Üçlü Toplantısı'na katılacak.

ASEAN'ın dönem başkanı Malezya'nın Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ve ASEAN Genel Sekreteri Dr. Kao Kim Hourn tarafından temsil edilecek üçlü toplantıda Fidan, Asya-Pasifik bölgesinin jeopolitik, ekonomik ve çevresel konulardaki sınamaların merkezinde bulunduğunu, gelişmeleri yakından takip eden Türkiye'nin etkin çok taraflılığı desteklediğini ifade edecek.

Bakan Fidan, Türkiye'nin "Yeniden Asya Girişimi" kapsamında bölge ülkeleriyle karşılıklı fayda ve ortak öncelikler temelinde işbirliği, kapsayıcılığı ve diyaloğu önemsediğini vurgulayacak ve Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle siyasi diyalog ve kalkınma odaklı bölgesel işbirliğini kapsayan bir program geliştirmeye odaklandığını belirtecek.

Türkiye'nin doğal afetler, ulus ötesi suçlar, kalkınma, ticaret tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, yoksulluk ve gıda güvenliği gibi ortak mücadele gerektiren alanlarda katkı sağlamaya hazır olduğunu aktaracak Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna, Gazze ve diğer bölgesel krizlerde izlediği ilkeli tutum ve diplomatik çözüm anlayışını paylaşacak.

Fidan, İsrail'in saldırganlığının bölge ve ötesinde barış ve istikrara karşı oluşturduğu tehdidin altını çizecek, Filistin meselesinin iki devletli çözümle sonuçlanmasının, Orta Doğu'daki tüm meselelerin çözülmesinde elzem olduğunu vurgulayacak.

Küresel mekanizmaların çözüm üretememesi nedeniyle, ortak çabaların daha önemli hale geldiğini belirtmesi beklenen Fidan, Türkiye'nin bu çabalara sağlayabileceği somut katkıları aktaracak.

Bakan Fidan'ın, ASEAN Toplantısı marjında birçok mevkidaşı ile de ikili temaslarda bulunması planlanıyor.

Fidan en son 26 Temmuz 2024'te Laos'un başkenti Viyentiyan'da 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki üçlü toplantıya iştirak etmişti.

Türkiye ve ASEAN

Türkiye, ASEAN'ın temel belgelerinden olan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması'na 2010'da taraf olup kurumsal ilişkilerin tesisi yönünde ilk adımı atarak, 2017'de ASEAN'ın sektörel diyalog ortağı olmuştu.

ASEAN ile sektörel diyalog ortaklığı kapsamındaki işbirliği, ASEAN üye ülkeleri ve Sekretarya ile hayata geçirilen projelerle ilerlerken, ASEAN ile ilişkiler somut proje ve girişimlerle güçlendirilmişti.

Türkiye-ASEAN sektörel diyalog ortaklığının eylem planı niteliğindeki "Pratik İşbirliği Alanları" belgesi 2024-2028 dönemini kapsayacak şekilde güncellenmiş, ASEAN ile işbirliği alanları genişletilmişti.

Türkiye'nin ASEAN ülkeleriyle ticaret hacmi, 2010'da 6,5 milyar dolar seviyesindeyken, sektörel diyalog ortaklığının tesis edildiği 2017'de 12 milyar dolara, 2024'te de 15,7 milyar dolara yükselmişti.

Türkiye, ASEAN'a Diyalog Ortaklığı resmi başvurusunu 2024'te yapmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Doğal Afetler, Kuala Lumpur, Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan, ASEAN Toplantısında Türkiye'nin Vizyonunu Paylaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk finalist belli oldu FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oldu
Sözcü TV’nin yayını 10 gün süreyle durduruldu Sözcü TV'nin yayını 10 gün süreyle durduruldu
Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi Devrildikten sonra alev alan tırda baba ve oğlu can verdi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Grok’a soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Grok'a soruşturma
Teksas’taki sel felaketinde ölü sayısı 109’a yükseldi Teksas'taki sel felaketinde ölü sayısı 109'a yükseldi
İklim Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi İklim Kanunu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak Erdoğan imzaladı, bakanlıklara 2 bin 659 personel alınacak
Texas’taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111’e yükseldi Texas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 111'e yükseldi
Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
MİT Başkanı Kalın’dan Bağdat çıkarması İşte masadaki en önemli başlık MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık

18:44
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
Otel sahibinin tutuklu eşi: Yangın esnasında zorluklarla lenslerimi takabildim
17:57
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu
16:37
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis’e başvuru
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru
16:29
TBMM Başkanı Kurtulmuş’a peş peşe ziyaretler Önce Erdoğan’ı sonra Kalın’ı ağırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a peş peşe ziyaretler! Önce Erdoğan'ı sonra Kalın'ı ağırladı
14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
10:57
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
Soyunma kabininde gizli çekim skandalı! Sapık kadın doğum uzmanı çıktı
10:55
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok
10:47
Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu
Ünlü televizyon yıldızı evinde öldü! Çürümüş cesedi 20 gün sonra bulundu
10:35
Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi Macron ve Kate’in tartışmalı anı
Resmi protokolde incelik mi, fazla samimiyet mi? Macron ve Kate'in tartışmalı anı
10:20
Trump’tan Putin’e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova’yı yerle bir edene kadar bombalarım
Trump'tan Putin'e benzeri görülmemiş tehdit: Moskova'yı yerle bir edene kadar bombalarım
09:55
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu Videolu mesajında yanıt verdi
Öcalan, serbest kalmak istiyor mu? Videolu mesajında yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 21:21:18. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan, ASEAN Toplantısında Türkiye'nin Vizyonunu Paylaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.