Fidan, Bağdat'ta Üst Düzey Görüşmeler Yaptı

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(ANKARA) - Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile de biraraya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, üst düzey diplomatik temaslar kurmak için ziyaret ettiği Irak'ın başkenti Bağdat'ta beraberindeki heyet ile birlikte önce Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid tarafından kabul edildi. Ardından Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşen Bakan Fidan bu görüşmenin ardından Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi. Diplomatik temaslarını sürdüren Fidan, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ile de Bağdat'ta görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldiğinde, Irak'ın PKK'ya terör örgütü demesinin beklendiğini vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarıyla ilgili Irak tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizildi. Sudani, özellikle Türkiye ile olan koordinasyonun önemini vurgulayarak, Irak'ın bölgedeki gelişmelerle ilgili koordinasyonu sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.