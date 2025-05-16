Fidan: Barış İçin Fırsat Penceresi

(ANKARA) – Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başlayan Türkiye–Rusya– Ukrayna üçlü görüşmelerinin açılışında yaptığı konuşmada, taraflara barış yolunu seçme çağrısında bulundu. Fidan "Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Dolmabahçe'de yapılan Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü görüşmelerinin açılışında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Tüm tarafların barışa olan güçlü taahhütlerinin önümüzdeki yeni bir fırsat penceresi açtığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Trump'ın barış çağrılarına, Putin ve Zelenski'nin kulak vermiş olmalarını oldukça önemli buluyoruz.

Rusya ve Ukrayna'nın doğrudan görüşmelere başlamaya hazır olmaları bu kritik aşamayı, bugünkü aşamayı mümkün kılmıştır. Takdir edersiniz ki gelinen aşamada iki yol bulunmaktadır. Yollardan biri bizi barışa götürecek bir süreç başlatacak. Diğeri ise daha fazla yıkıma ve can kaybına yol açacaktır.

Taraflar bu yollardan hangisi seçeceklerine kendileri kendi iradeleriyle karar vereceklerdir. Savaşın başından bu yana, bu savaşı nasıl sona erdirebileceğimiz konusunda yoğun çaba sarf ediyoruz. Cumhurbaşkanımız da tarafları bir araya getirmek için yoğun gayret göstermiştir.

"Savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne seriyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Ankara ziyareti müzakerelerin başlatılması yönünde önemli bir adım olmuştur. Görüşmelere katılan Rus heyetini ağırlamaktan aynı derecede memnuniyet duyuyoruz. Her iki tarafın temsilcilerini İstanbul'da misafir ediyor olmamız savaşın sona erdirilmesine yönelik güçlü irademizi gözler önüne sermektedir.

Bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum; bu toplantı Mart 2022'den bu yana taraflar arasında gerçekleşen ilk düzey doğrudan temas niteliğini taşımaktadır. Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Geç kalan her gün daha fazla yaşamın kaybedilmesine sebebiyet vermektedir.

Kıymetli misafirler, savaş can almaya devam ederken ateşkesin bir an evvel hayata geçirmesi kritik önem taşımaktadır. Ateşkesin müzakerelerle eşzamanlı olarak sağlanması yönünde de önümüzde bir fırsat bulunmaktadır. Burada bir hususu, bir hadise vurgulamak isterim. Bundan sonraki aşamayı yapacağımız tercihler ve atacağımız adımlar doğrultusunda hep beraber belirleyeceğiz.

Bu görüşmelerin bir liderler toplantısının temelini oluşturması da oldukça önemli. Yapıcı bir anlayışla müzakere ederek barışa ulaşmanın mümkün olduğuna yürekten inanıyoruz. Şu hususu bir kez daha açıkça vurgulamak istiyorum; Türkiye savaşı sona erdirme ve barışı sağlama yönündeki çabalarımızla her daim yanınızda olacaktır. Barış için mümkün olan her türlü katkıyı sunmaya da hazırız. Hepinize bir kez daha İstanbul'a hoşgeldiniz diyor ve yapılacak teknik müzakerelerde taraflara, sizlere başarılar diliyorum."