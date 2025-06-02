Fidan, BM Temsilcisi Holguín\'i Kabul Etti

(İSTANBUL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín'i kabul etti
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Angela Holguín ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.
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