Fidan, Cezayir ve Bangladeş'le Görüştü - Son Dakika
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Fidan, Cezayir ve Bangladeş'le Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de Cezayir ve Bangladeş'in yetkilileriyle bir araya geldi.

26.11.2024 22:46
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri, Yurtdışındaki Ulusal Topluluk ve Afrika İşleri Bakanı Ahmed Attaf ve Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain ile Portekiz'de bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı 10. Küresel Forumu kapsamında bulunduğu Cascais kentinde Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ve Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Hossain ile görüştü.

Ayrıca BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs'i de kabul eden Fidan, Akdeniz için Birlik (AiB) Genel Sekreteri Nasır Kamil ile de bir araya geldi.

Kaynak: AA

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