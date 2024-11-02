Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile görüştüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Cibuti'de Moritanya Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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