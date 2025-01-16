Fidan'dan Gazze için Ateşkes Vurgusu - Son Dakika
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Fidan'dan Gazze için Ateşkes Vurgusu

Fidan\'dan Gazze için Ateşkes Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de ateşkesin önemli bir adım olduğunu ve insani yardımların devamını istedi.

16.01.2025 01:36
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakatın insanlık adına kıymetli bir adım olduğunu kaydetti. Fidan, Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılmasının sağlanması gerektiğini belirtti.

Fidan, Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakata ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fidan'ın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakat, adalet ve insanlık adına kıymetli bir adımdır. Bu süreci mümkün kılan Katar ve Mısır'ın çabaları takdire şayandır. Şimdi, bu anlaşmanın bütünüyle hayata geçirilmesi ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlanmalıdır. Uluslararası toplum, bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu yerine getirmelidir.

İzleyen süreçte kalıcı barış için çalışmalı ve bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını sağlamalıyız. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesine ilk günden bu yana verdiğimiz desteği sürdürmeye, üzerimize düşen her sorumluluğu üstlenmeye kararlıyız. Zulmün son bulduğu, adaletin tecelli ettiği, Filistin'in bağımsızlık meşalesinin özgürce yandığı bir geleceği birlikte inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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