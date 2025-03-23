Fidan: Gazze'de Kalıcı Ateşkes Şart

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgede İsrail'in durdurulmadan barışın mümkün olmadığını belirterek, "Öncelikli hedefimiz, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır. İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Fidan toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugün burada toplandığımız sırada, soykırım, zorla yerinden etme ve apartheid hala devam ediyor" dedi.

18 Mart'taki İsrail hava saldırılarının İsrail'in daha kapsamlı bir ajandası olduğunu gözler önüne serdiğini kaydeden Fidan, "İnsani yardımların ulaştırılmasının engellenmesi ve Suriye ile Lübnan topraklarının hedef alınması, İsrail'in bu yayılmacı politikada ısrarcı olduğunun göstergeleridir. Bölgede İsrail durdurulmadan barış mümkün değildir. Öncelikli hedefimiz, Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması olmalıdır. İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir. Acil ve kalıcı ateşkes için BM gibi platformlardan faydalanmalıyız" ifadelerini kullandı. Fidan, tüm İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerince desteklenen Mısır'ın Gazze planının yapıcı bir çerçeve sunduğunu söyleyerek, "Bu plan temelinde ilerlemeliyiz" dedi.