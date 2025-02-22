Fidan Hırsızlığı Çiftçiyi Çileden Çıkardı - Son Dakika
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Fidan Hırsızlığı Çiftçiyi Çileden Çıkardı

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Süleyman Bakıcı, zeytin fidanlarının sürekli çalındığını ve yetkililerden çözüm beklediğini söyledi.

22.02.2025 09:52
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Fidan hırsızları çiftçiyi çileden çıkarttı

Çiftçi Süleyman Bakıcı: "Hırsızlar nedeniyle çiftçiler çok zor durumda kalıyor ve yetkililerden çözüm bekliyoruz"

HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Süleyman Bakıcı, fidan hırsızların sürekli bahçesinden zeytin fidanlarını çalmaktan usandığını belirterek "Hırsızlar nedeniyle çiftçiler çok zorumda kalıyor ve yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin narenciye üretimi açısından en önemli konuma sahip olan Hatay'ın Erzin ilçesinde, narenciye de hazırlık yapılırken zeytin gibi bazı ürünlerin ekimi devam ediyor. Erzin ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Süleyman Bakıcı, geçen yıl bahçesine 20 ila 25 zeytin fidanı alarak ekti. Geçen yıl ektikten 2 ay sonra hırsızlar, çiftçi Bakıcı'ya ait olan 5 zeytin fidanını kökünden kopararak çaldı. Hırsızların çaldığı fidanların yerine tekrardan 5 zeytin fidanı alan Bakıcı, tekrardan hırsızların hedefi olarak bahçesinden 5 zeytin fidanını çaldılar. Bahçesine bakım yapmaya gelen Bakıcı, zeytin fidanlarının 7'sinin çalındığını görünce büyük şok yaşadı. Narenci hırsızlığından sonra fidan hırsızlarıyla sorunlar yaşayan Bakıcı, hırsızlar nedeniyle çiftçiler çok zorumda kalıyor ve yetkililerden çözüm beklediğini belirtti.

"Hırsızlar nedeniyle çiftçiler çok zor durumda kalıyor ve yetkililerden çözüm bekliyoruz"

Hırsızların sürekli zeytin ağaçlarının almasından usanan çiftçi Süleyman Bakıcı, "Geçen yıl Mart ayında bahçeme 20 ila 25 zeytin fidanı dikmiştim. 2 ay sonra hırsızlar zeytin fidanlarından 5'ini çaldı. Çalınan ağaçlarımın yerine tekrardan ağaç aldım. Hırsızlar yine 5 fidan çaldılar. Hırsızlar çalmalarına rağmen tekrardan yine diktim. 2 hafta önce bahçeye geldiğimde hırsızlar 7 fidanı çalmışlar. Ben hırsızlara inat olsun diye geçen cumartesi tekrardan 7 fidan aldım. Pes etmeyeceğim. Narenciye hırsızlığından sonra aşıladığımız zeytin fidanlarını köküyle birlikte götürüyorlar. Hırsızlar nedeniyle çiftçiler çok zor durumda kalıyor. Yetkililerden çözüm bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fidan Hırsızlığı Çiftçiyi Çileden Çıkardı - Son Dakika

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