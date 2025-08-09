Fidan: İsrail'in Gazze İşgali Soykırım Politikasının Aşaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetinin, yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşaması olduğunu belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla, Teşkilatı toplantıya çağırma kararı aldıklarını duyurdu.

Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Mısır'ın El-Alameyn kentinde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti yeni bir adım attı ve Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini açıkladı. Biz bu planı sonuna kadar reddediyoruz. Söz konusu plan İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasıdır." ifadelerini kullandı.

Fidan, bu adım karşısında İslam dünyasının tam bir dayanışma içinde hareket etmesi ve uluslararası toplumu harekete geçirmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu anlayışla İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını toplantıya çağırmaya karar verdik. İsrail'in soykırım politikalarına karşı uluslararası hukuku ve insani değerleri en güçlü şekilde savunacağız." diye konuştu.

Bakan Fidan, "Filistin Filistinlilerindir. Filistinlilerin kendi topraklarından çıkarılmasını hedefleyen her türlü çaba yok hükmündedir ve başarısız olmaya da mahkumdur. Türkiye ve Mısır olarak bu tür senaryoların (İsrail'in Gazze'yi işgal kararı) karşısında durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gazze'ye insani yardımlarının ulaşılmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Fidan, şunları kaydetti:

"Gazze'deki kardeşlerimiz için bugüne kadar yaklaşık 102 bin ton insani yardım gönderdik. Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için birlikte hareket ettiğimiz Mısır'a yakın işbirliğinden dolayı bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum."

(Sürecek)?