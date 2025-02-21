Fidan-Lamola Görüşmesi: Ticaret ve Savunma İşbirliği

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırım konuları ve savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanları görüşüldü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açılan soykırım davasındaki son durum ele alındı. Sahra Altı Afrika'daki gelişmeler değerlendirildi.