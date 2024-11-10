Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya geldi" ifadeleri kullanıldı.
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