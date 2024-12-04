Fidan, Nordik Bakanlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Fidan, Nordik Bakanlarla Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Nordik ülkelerle güvenlik konularını görüştü.

04.12.2024 20:18
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- Bakan Fidan, Nordik ülkeleri dışişleri bakanlarıyla görüştü

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de İzlanda, Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya ülkelerinin dışişleri bakanları ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO toplantısı marjında Nordik Beşlisi dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Fidan, toplantıda İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile gelişmeleri değerlendirdi. İlk kez 5+1 formatında gerçekleştirilen toplantıda, Suriye'deki durum, Ukrayna- Rusya arasındaki savaş ve Arktik bölgesindeki güvenlik durumu ele alındı.

Kaynak: İHA

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