Fidan, Riyad'da Mısırlı Bakan ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile görüştü.

Fidan, toplantı kapsamında, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ile de bir araya geldi.