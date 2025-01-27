Fidan Suudi Arabistan'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan'a ziyarette bulunacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, görüşmelerinde iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini vurgulayacak olan Fidan'ın gündeminde Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve Gazze'de sağlanan ateşkesin de bulunduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın Suudi Arabistan'a resmi ziyarette bulunacak. 12 Ocak 2025 tarihinde Riyad'da düzenlenen çok taraflı Suriye toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a giden Fidan, toplantı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud ile bir araya gelmişti. Suudi Bakan ise 14 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Fidan, burada yapacağı görüşmelerde Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini vurgulayacak. Türkiye'nin Suudi Arabistan ile hızla büyüyen ticaret hacmini daha yukarı taşımayı hedeflediğini ifade edecek olan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikili iş birliğinin derinleşmesine ve yeni iş birliği alanlarının keşfine zemin hazırlayan önemli bir mekanizma olarak değerlendirildiğini belirtecek.

Fidan, uluslararası toplumun Suriye'deki yeni yönetimle angajmanının artmasının önemine değinerek, Suudi Arabistan'ın bu doğrultudaki yaklaşımını takdirle karşılandığını kaydedecek. Fidan, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda Türkiye'nin Suudi Arabistan ile iş birliğine önem verdiğini kaydedecek.

Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskını artırması gerektiğine işaret edecek olan Bakan Fidan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın iki devletli çözüm vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın iş birliği içinde hareket etmesinin önemini vurgulayacak.

"Türkiye'nin savunma sanayi sektörü Suudi Arabistan'ın ilgisini çekiyor"

İki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin güçlendiğine dikkat çeken yetkili, ikili ticaret hacminin 2024 yılında yaklaşık 8 milyar dolar olarak kaydedildiğini ve bu tutarın yarısını Türkiye'nin ihracatının oluşturduğunu anımsattı. Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Suudi Arabistan'da 400'ü aşkın proje üstlendiğini kaydeden yetkili, "Türkiye'nin hızla gelişen savunma sanayi sektörü Suudi Arabistan'ın ilgisini çekiyor" dedi.

Fidan'ın ziyareti vesilesiyle, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 2016 yılında kurulan ve ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da yapılan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin çalışmaları da ele alınacak. Konsey'in ikinci toplantısının Dışişleri Bakanları başkanlığında önümüzdeki dönemde Riyad'da yapılması bekleniyor.