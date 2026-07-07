Fidan: Türkiye Avrupa Güvenliğinde Merkezi Rol Oynuyor - Son Dakika
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Fidan: Türkiye Avrupa Güvenliğinde Merkezi Rol Oynuyor

07.07.2026 08:34
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin sadece AB ile sınırlı olmadığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği ekseninde değerlendirilemeyeceğini belirterek, Türkiye'nin bu alandaki merkezi rolüne dikkat çekti. NATO'nun yeni dönemde yalnızca mevcut tehditlere tepki veren bir yapı olmaktan çıkması gerektiğini ifade eden Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılımının da sorunların yönetimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ile Chatham House tarafından Ankara'da düzenlenen "Ankara Zirvesi Sonrası Avrupa Güvenliği: Avrupa genelinde NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi" başlıklı etkinlikte konuştu.

"NATO STRATEJİK KAPASİTE İNŞASINA ODAKLANMALI"

NATO'nun yeni dönemde stratejik kapasite inşasına odaklanması gerektiğini vurgulayan Fidan, ittifakın yalnızca mevcut tehditlere tepki veren bir yapı olmaktan çıkıp daha uzun vadeli ve bütüncül bir güvenlik vizyonu geliştirmesi gerektiğini söyledi.

ABD ile Avrupa arasında zaman zaman gerilimler yaşandığını belirten Fidan, buna rağmen bu gerilimlerin NATO Zirvesi'nde kontrolsüz bir krize dönüşmeyeceğini ve yönetilebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılmasının bu sorunların yönetimi açısından önem taşıdığına işaret eden Fidan, zirvenin en zor kısmının Trump'ı toplantıya katılmaya ikna etmek olduğunu, bunun başarılmasıyla en kritik aşamanın geride kaldığını dile getirdi.

"TÜRKİYE AVRUPA GÜVENLİĞİNDE MERKEZİ ROLE SAHİP"

Avrupa güvenliğinin Avrupa Birliği'ne indirgenemeyeceğini ve daha bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayan Fidan, bu çerçevede Türkiye'nin merkezi rol üstlendiğini söyledi.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğini belirten Fidan, Ankara'nın Rusya ile diplomatik temas ve diyalog kanallarını açık tutmasının da Avrupa güvenliği açısından gerekli olduğunu ifade etti.

"SAVUNMA SANAYİİ SADECE AB MERKEZLİ DÜŞÜNÜLMEMELİ"

NATO'nun savunma sanayi kapasitesinin yalnızca Avrupa Birliği merkezli değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizen Fidan, Türkiye ve İngiltere gibi güçlü savunma sanayisine sahip ülkelerin Avrupa güvenliği kapsamındaki savunma iş birliğinin doğal ve vazgeçilmez aktörleri olduğunu söyledi.

"AVRUPA DAHA FAZLA SORUMLULUK ÜSTLENMELİ"

Avrupa'nın ABD'den gelen yük paylaşımı uyarılarını psikolojik baskı ya da tehdit olarak görmemesi gerektiğini belirten Fidan, Avrupa'nın savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesinin hem NATO'nun geleceği hem de Avrupa'nın stratejik dayanıklılığı açısından zorunlu olduğunu kaydetti.

NATO Ankara Zirvesi'nde Avrupa ile ABD arasında karşılıklı suçlama psikolojisinin ön plana çıkmasını beklemediğini ifade eden Fidan, müttefiklerin ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda hareket edeceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fidan: Türkiye Avrupa Güvenliğinde Merkezi Rol Oynuyor - Son Dakika

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