Fidan ve Al Sani'den Gazze için görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bugün telefonda görüştü. Bakanlık yetkilisi görüşmeye ilişkin, "Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ve Filistin'le ilgili önümüzdeki günlerde yapılacak toplantıların hazırlıkları ele alındı" bilgisini verdi.