Fidan ve Albares'den Ukrayna-Rusya Savaşı Görüşmesi

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(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile görüştü. Görüşmede, Ukrayna- Rusya arasındaki savaşa sonuç bulmaya yönelik ortaya atılan fikirler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares Bueno ile bugün (20 Şubat) G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa sonuç bulmaya yönelik ortaya atılan fikirler değerlendirildi. Gazze'deki durum ele alındı ve Filistinlilerin anayurtlarından uzaklaştırılmasına dönük girişimlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.