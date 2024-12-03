Fidan ve Albares'le NATO Zirvesinde Görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Brüksel'de Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve NATO çerçevesindeki işbirliği konularını görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve NATO çerçevesindeki işbirliği konuları ele alındı.