Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas

Hamaney\'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
01.03.2026 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeler ve güvenlik durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hamaney'in öldürülmesinin ardından Türkiye ile İran arasında ilk diplomatik temas gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve güvenlik durumu ele alındı. Taraflar, mevcut tabloya ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Vakkas Can Vakkas Can:
    Ulan son dakika İsrail’le alakalı olan haberlerde yorumu neden kapatıyosun 33 0 Yanıtla
    Bombacı mülayim Bombacı mülayim:
    aynen öyle buda onlardan büyük ihtimalle 9 0
    Ercan Akbulut Ercan Akbulut:
    Aynen yoruma neden kapatıyorsun korkak haber kanalı 3 0
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Tabi Arap ülkeleri ile bu biraz zor ama Acilen NATO benzeri birlik kurulmali.... Para var dünyanın muhtaç olduğu petrol var. ama adam yok 15 0 Yanıtla
  • mami256478 mami256478:
    Niye işinize gelmeyen haberler yoruma kapalı bu güne özelde değil bu başka haberlerde gene aynısı hani tarafsız habercilik ilkeniz ?? 4 0 Yanıtla
  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Zulmeden ,zülme Karşı gelmeyen ,Yalandan yere kınamış gibi yapan sesiz kalanları Allah cc hz havale ediyoruz tez z amanda layıklarını yaşatsın amin 0 0 Yanıtla
  • trakyali 59 trakyali 59:
    Bu son dakika da İsrail yanlısı .İsrail haberleri olunca yorumları nıye kapatıyon 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

17:03
İran’dan Abraham Lincoln’e füze saldırısı
İran'dan Abraham Lincoln'e füze saldırısı
17:02
Bakan Şimşek, “Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına yanıt verdi
Bakan Şimşek, "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına yanıt verdi
16:36
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
16:31
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
16:02
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
"Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
15:39
İsrail’i savaş alanına çeviren saldırı Taş üstünde taş kalmadı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 17:43:18. #7.11#
SON DAKİKA: Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.