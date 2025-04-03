Fidan ve Baerbock NATO'da Görüştü

- Bakan Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahında gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bakan Fidan, Brüksel'deki temasları kapsamında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.
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