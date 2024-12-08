Fidan ve Barrot Suriye ile Lübnan'ı Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Suriye ve Lübnan'a ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Fransız mevkidaşı Barrot telefonda görüştü.
Görüşmede, geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinilerek, Suriye'nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği kaydedildi.
Görüşmede Lübnan'daki durum da ele alındı, Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'a olumsuz biçimde yansımamasının önemi vurgulandı.
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