Fidan ve Hüseyin\'den Suriye Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, görüşmede Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.