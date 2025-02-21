Fidan ve Iwaya'dan İkili İlişkiler Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ile G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya ile Johannesburg'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken savunma sanayi ve ileri teknoloji gibi alanlarda iş birliği imkanları konuşuldu. Gazze'deki durum değerlendirilirken Bakan Fidan, ateşkesin kalıcı olması için uluslararası toplumun ortak bir çaba göstermesi gerektiğini, İsrail- Filistin sorununun ancak iki devletli çözümle sona erebileceğini belirtti.

Görüşmede, Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumu da değerlendirildi.