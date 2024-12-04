Fidan ve Lammy Brüksel'de Suriye'yi Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynakları görüşmede, Suriye konusunun ele alındığını bildirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın Lammy ile görüşmesinde, Suriye konusunun ele alındığı kaydedildi.
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