Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, Ankara'da bir otelde ikincisi düzenlenen, Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı marjında, Fidan'ın Saidov ile görüştüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Saidov'dan Üçlü Toplantı Görüşmesi - Son Dakika
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