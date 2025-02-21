Fidan ve Wang'dan İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Fidan ve Wang'dan İşbirliği Vurgusu

Dışişleri Bakanı Fidan, Wang Yi ile G20'de ikili işbirliğini genişletme kararı aldı.

21.02.2025 10:41
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JOHANNESBURG, 21 Şubat (Xinhua) -- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi. Perşembe günü gerçekleşen görüşmede taraflar ikili işbirliğini genişletme kararı aldı.

Toplantı, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında gerçekleşti.

Fidan, Türkiye ve Çin'in son yıllarda her düzeyde ve her alanda yakın etkileşimi sürdürdüğünü, bu bağlamda hükümetler arası işbirliği komitelerinin toplantılar gerçekleştirdiğini, Orta Koridor ile Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin sorunsuz şekilde uyumlu hale getirildiğini ve Çin'in Türkiye'nin ikinci en büyük ticaret ortağı haline geldiğini söyledi.

Fidan, Çin'le ticaret ve yatırımı genişletmeye, yenilenebilir enerji, bilişim teknolojisi ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini keşfetmeye ve hem ikili hem de çok taraflı düzeylerde terörle mücadele, kolluk ve güvenlik işbirliğini güçlendirmeyi sürdürmeye istekli olduklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang ise görüşmede Çin ve Türkiye'nin, Küresel Güney'in bir parçası olduğuna ve sanayileşmelerini hızlandırdıklarına dikkat çekerek, iki ülke arasında tatbiki işbirliğine yönelik büyük bir potansiyel bulunduğunu belirtti.

Türkiye'yle olan ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve ikili ilişkilerini diplomaside önemli bir konuma yerleştirdiklerini kaydeden Wang, Türkiye'yle iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, kalkınma stratejileri arasındaki sinerjiyi derinleştirmeye, işbirliği alanlarını genişletmeye ve hem iki ülkeye hem de bölgedeki diğer ülkelere fayda sağlamaya istekli olduklarını belirtti.

Kısa süre önce Suriye'deki Çin vatandaşlarının tahliye edilmesindeki yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Wang, terörün tüm biçimlerine karşı kararlı şekilde mücadele etmenin, hem Çin'in hem de Türkiye'nin ortak çıkarına olduğunu ve uluslararası toplumun bu konuda geniş uzlaşısı olduğunu sözlerine ekledi.

Wang, Türkiye'yle terörle mücadele işbirliğini güçlendirmeye ve bölgede ve dünyada barış ve huzuru birlikte korumaya istekli olduklarını ifade etti.

İki taraf dünyada yaşanan sorunlar hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Fidan, Çin'in Ukrayna krizi ve Filistin sorunu gibi konulardaki adil tutumunu takdir ettiklerini, Çin ve Brezilya'nın Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik önerdiği 6 maddelik mutabakatı desteklediklerini, iki devletli çözüme bağlı kalınması konusunda mutabık olduklarını ve Çin'in bölge ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme çabalarından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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