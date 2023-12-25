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Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası'nda Taurus Golf Kulübü şampiyon oldu. Turnuvaya 7 kulüpten 84 golfçü katıldı ve dereceye girenler ödüllendirildi.

25.12.2023 - 11:16,
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Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Serik ilçesinde bu yıl 9'uncusu yapılan Geleneksel Fikret Öztürk Golf Turnuvası'nda Taurus Golf Kulübü şampiyon oldu.

Regnum Ankara, Regnum Bodrum, Taurus, Kemer, İstanbul, Ankara ve Bodrum Golf Kulübü olmak üzere 7 kulüpten 84 golfçünün katıldığı turnuvada Serik Taurus Golf Kulübü birinci oldu. İkinciliği Regnum Ankara Golf Kulübü, üçüncülüğü ise Regnum Bodrum Golf Kulübü elde etti. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenen törende verildi.

Regnum Carya Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, turnuvada gelecek yıldan itibaren takım sayısının 7'den 10'a çıkarılacağını söyledi. Törende dereceye girenlere ödülleri Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk tarafından verildi. Turnuvaya katılan golf kulübü kaptanları da Öztürk çiftine hediye takdim etti. (DHA)

Fikret Öztürk Golf Turnuvası sona erdi
Kaynak: DHA
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