Filipinler'de Duterte'ye Görevden Alma Çağrısı - Son Dakika
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Filipinler'de Duterte'ye Görevden Alma Çağrısı

Manila'da binlerce kişi, Başkan Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden alınmasını talep etti.

31.01.2025 15:17
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Filipinler'de binlerce kişi, düzenledikleri gösteride Devlet Başkanı Yardımcısı Sara Duterte'nin görevden alınması çağrısında bulundu.

Manila Bulletin gazetesinin haberine göre, Duterte'nin görevden alınmasını talep eden binlerce gösterici, başkent Manila'da sokaklara indi.

Göstericiler, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr'ı öldürtmekle tehdit eden ve bütçeden sağlanan fonların kötüye kullanılması gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Duterte'nin görevden alınması için meclise çağrıda bulundu.

Beyaz tişörtlerle protesto gösterisi düzenleyen binlerce kişi, "Görevden al, şimdi Duterte'yi görevden al" şeklinde sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Sara Duterte'nin suikast mesajı

Devlet Başkanı Yardımcısı 46 yaşındaki Sara Duterte, 23 Kasım 2024'te kendisinin öldürülmesi halinde Devlet Başkanı Marcos Jr, eşi Liza Araneta-Marcos ve kuzeni Meclis Başkanı Martin Romualdez'i öldürmesi için suikastçı tuttuğunu söylemişti.

İfadeleri tepki çeken Duterte, daha sonra "sözlerinin gerçek bir tehdit olmadığını, can güvenliğine ilişkin endişe taşıdığını" söylemişti.

Filipinler'de müfettişler, 26 Kasım'da Marcos'u suikastla tehdit eden Duterte'ye soruları yanıtlaması için celp göndermiş ve iddia edilen "ciddi tehditlere ilişkin soruşturmaya ışık tutması"nı talep etmişti.

Duterte'nin, Marcos'u öldürtmekle tehdit ettiği gerekçesiyle 2 Aralık 2024'te de Temsilciler Meclisine azli için dilekçe sunulmuştu.

Öte yandan Temsilciler Meclisi, Duterte'nin başkan yardımcılığı ve 19 Haziran 2024'te bıraktığı eğitim bakanlığı ofislerine verilen gizli fonların yanlış kullanımı iddialarını da bir süredir soruşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filipinler'de Duterte'ye Görevden Alma Çağrısı - Son Dakika

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