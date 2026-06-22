Filipinler'de liseye düzenlenen silahlı saldırıda 3 öğrenci öldü

Filipinler'de bir lisede meydana gelen silahlı saldırı faciayla sonuçlandı. San Jose Ulusal Lisesi'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 öğrenci yaralandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, iki erkek şüphelinin okulda silahla ateş açtığı belirtildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ ÖĞRENCİ ÇIKTI

Yetkililer, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin saldırının gerçekleştiği okulda öğrenci olduğu ifade edildi.

Yaralanan öğrenciler çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis, bölgede güvenliği sağlamak amacıyla ek ekipler görevlendirdi.

Yaklaşık 1500 öğrencinin eğitim gördüğü lisede yaşanan saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.