Filistin, Amsterdam'daki Provokasyonları Kınadı - Son Dakika
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Filistin, Amsterdam'daki Provokasyonları Kınadı

Filistin, İsrailli taraftarların Amsterdam'daki maçta Arap karşıtı slogan atmasını ve bayrağa saldırısını kınadı.

08.11.2024 17:18
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Filistin, İsrailli taraftarların Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında Arap karşıtı sloganlar atmasını ve Filistin bayrağına saldırmasını kınadı.

Filistin Dışişleri Bakanlığının resmi X hesabından yapılan paylaşımda, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımı taraftarlarının Filistin bayrağına saldırması ve Arap karşıtı sloganlar atmasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, Amsterdam'daki bir İsrail futbol kulübünün taraftarlarınca atılan Arap karşıtı sloganları ve düşmanca eylemleri şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu eylemler arasında " Gazze'de devam eden işgal ve sistematik şiddete karşı Filistinlilerin hakları ve direnişiyle dayanışmayı simgeleyen" Filistin bayrağının indirilmesinin de yer aldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Hollanda hükümetini olayları tahrik edenler hakkında derhal soruşturma başlatmaya ve Hollanda'da yaşayan Filistinlileri ve Arapları korumaya çağırdı.

İsrailli taraftarlar, provokasyonda bulunarak olay çıkarmıştı

İsrailli taraftarlar, Ajax ile Maccabi Tel Aviv arasında dün Amsterdam'da oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde ve esnasında, Filistin destekçilerine saldırıp, provokasyonlarda bulunarak olay çıkarmıştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv futbol takımıyla Hollanda ekibi Ajax arasında dün yapılan karşılaşma öncesinde, İsrailli taraftar gruplarının Amsterdam sokaklarındaki Filistin bayraklarını söktüğü ve Filistin destekçisi oldukları gerekçesiyle Arap kökenli taksicilere sopalı saldırılar düzenlediği görüldü.

Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyuldu.

İsrail hükümetine göre "taraftarları saldırıya uğramış"

İsrail hükümeti ise Filistin destekçilerinin karşılık vermesiyle büyüyen olayları, taraftarlarının saldırıya uğradığı şeklinde sunmaya çalışmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, saldırıları "ciddi" olarak nitelendirirken İsrail vatandaşlarının tahliyesi için "iki kurtarma uçağının gönderilmesi" talimatı verdiğini söylemişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, yaptığı açıklamada, 10 İsrailli taraftarın bu "saldırılarda" yaralandığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

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