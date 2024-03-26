Filistin Başbakanı Almanya Dışişleri Bakanı ile İsrail'in saldırılarını ele aldı

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Filistin'in yeni başbakanı Muhammed Mustafa, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile İsrail'in yaklaşık 6 aydır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü yıkıcı saldırıları ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Mustafa, Filistin'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'u işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde kabul etti.

Filistin Başbakanı görüşmede, "İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması ve zorunlu göçün önlenmesi, insani yardım girişinin ve Gazze Şeridi'ndeki tüm bölgelere erişiminin iki katına çıkarılması ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Hükümetinin, yönetimi, şeffaflığı ve hukukun üstünlüğünü dikkate alan bir programa göre görevine başlayacağına dikkati çeken Mustafa, "Yeni hükümet, Filistin halkının ve ulusal davasının karşı karşıya olduğu büyük ve tehlikeli zorluklarla yüzleşmek için Filistin toplumunun tüm kesimleriyle ortaklık çerçevesinde ve Arap ülkeleri, uluslararası toplum ve bağışçı ülkelerle işbirliği içinde çalışacak." diye konuştu.

Mustafa, İsrail'in Filistin fonlarına el koyması ve Filistin ekonomisini boğması nedeniyle mali durumun zorlaştığına işaret ederek, "Hükümetin Filistin halkına hizmet edecek ve herkes için istikrar ve barışa giden yolu açacak programlarını uygulayabilmesini sağlamak için uygun koşulların yaratılması ve acil yardım sağlanması gerekiyor." dedi.

Dün Filistin'e gelen Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından da kabul edilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 333 Filistinli öldürüldü, 74 bin 694 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.