Filistin Başbakanı: Almanya, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için önemli bir rol oynayabilir - Son Dakika
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Filistin Başbakanı: Almanya, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için önemli bir rol oynayabilir

Filistin Başbakanı: Almanya, İsrail\'in Gazze saldırılarını durdurmak için önemli bir rol oynayabilir

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Almanya'nın İsrail'in Gazze'deki saldırıları durdurmak için önemli bir rol oynayabileceğini belirtti. Iştiyye, Gazze'nin güneyindeki Refah kentini işgal etmemesi için bütün ülkelerle görüştüklerini ve Gazze halkının evlerine geri dönmesini istediklerini söyledi. Ayrıca Almanya'nın İsrail'in dostu olduğunu ve savaşı durdurmak için önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı.

19.02.2024 11:39  Güncelleme: 11:42
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Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in dostu Almanya'nın Gazze'deki saldırıları durdurmak için çok önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Filistin Başbakanı Iştiyye, AA muhabirine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Iştiyye, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentini işgal etmemesi için bütün ülkelerle konuştuklarını belirterek, "Gazze'nin kuzeyindeki ve Gazze'nin ortasındaki insanlarımızın evlerine geri dönmelerini istiyoruz." dedi.

İsrail'in, Gazze halkını Mısır tarafına geçmeye zorladığına dikkati çeken Iştiyye, "Mısır, buna izin vermeyecek ve biz bunun olmasını istemiyoruz. İnsanların sadece evlerine geri dönmelerini istiyoruz. Bu zulüm ve soykırım ile halkımıza yönelik saldırı derhal durmalıdır. Münih Güvenlik Konferansı'nda verdiğimiz mesaj budur." diye konuştu.

"Gazze'ye giren yardım, halkımızın ihtiyacının yüzde 8'inden fazla değil"

Iştiyye, Almanya'nın İsrail'in dostu olarak Gazze'deki saldırıları durdurmak için çok önemli bir rol oynayabileceğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Alman hükümeti ile yaptığımız görüşmelerde Almanya'dan İsrail'e savaşı durdurması için her türlü ciddi baskıyı yapmasını, İsrail ile olan eşsiz ilişkisini kullanmasını istedik. Bu, bizim için en önemli şey. Diğer bir konu da uluslararası yardımın Gazze'ye girmesine izin verilmesi çünkü şu anda Gazze'ye giren yardım, halkımızın ihtiyacının yüzde 8'inden fazla değil. Almanya, İsrail'in dostudur ve savaşı durdurmak için çok önemli bir rol oynayabilir."

Iştiyye, Filistin halkına karşı İsrail'in saldırıları ve işgalin sona erdirilmesini talep eden her çabayı desteklediklerinin altını çizerek, "Bir şeylerin durduğunu görmemiz lazım. Halkımızın çektiği acıların sona ermesi gerektiğinin görülmesi gerekiyor. Bu nedenle mümkün olan her anlaşmayı destekliyoruz. Katar ile çalışıyoruz, Mısır ile çalışıyoruz, Türkiye ile çalışıyoruz, her ülke ile çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı: Almanya, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmak için önemli bir rol oynayabilir - Son Dakika

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