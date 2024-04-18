Filistin Başbakanı Gazze'deki zorlukları dile getirdi

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RAMALLAH, 18 Nisan (Xinhua) -- Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, devam eden çatışmalar nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşanan temel zorlukları dile getirdi.

Mustafa, Çarşamba günü Birleşmiş Milletler (BM) Filistin İnsani İşler Koordinatörü Muhannad Hadi ile yaptığı görüşmede, bu zorluklar arasında acil yardımların kalite ve uygunluğunun güvence altına alınması, tüm Gazze Şeridi'nde acil ihtiyaçların karşılanması için yardım teslim ve dağıtım mekanizmalarının iyileştirilmesi ve çatışmanın kesintiye uğrattığı temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesini sıraladı.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mustafa, kuzeydeki sınır kapısı başta olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki tüm sınır kapılarının tam olarak açılmasının, ayrıca uluslararası ortaklar, sivil toplum ve yardım kuruluşları ile ilgili bakanlıklar arasında yardım çalışmalarının tam olarak koordine edilmesinin önemini vurguladı.

BM koordinatörü ise vatandaşların acil insani yardım ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması için var olan tüm kaynakları kullanabilmek adına hükümet ve ilgili bakanlıklar ile tam koordinasyon halinde olduklarını belirtti.

Aynı gün konuk İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile de Gazze'ye insani yardım konusunu görüşen Mustafa, Batı Şeria'daki saldırıların ve yerleşimlerin genişlemesinin durdurulması için uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

İsrail'in Filistin'e destek fonlarından kesintiler yapmasının neden olduğu finansal sıkıntılara da değinen başbakan, İngiltere ve küresel toplumu, tutulan fonların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapmaya çağırdı. Mustafa, Filistin'in BM'ye tam üyelik ve uluslararası tanınma için çaba göstermeye devam edeceğini teyit etti.