Filistin Başbakanı Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için plan yapmaya başladıklarını belirtti

Güncel

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, saldırıların ardından Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için uluslararası bazı taraflarla plan yapmaya başladıklarını belirtti.

Filistin Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mustafa, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu.

Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için Filistin hükümeti olarak uluslararası taraflarla bir planı ortaya koymaya başladıklarını aktaran Mustafa, bahsi geçen uluslararası taraflar arasında Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kurumların yanı sıra Avrupa Birliği ve Dünya Bankası'nın da olduğunun altını çizdi.

"Filistin hükümeti, tüm bakanlık ve kurumlarıyla birlikte, ateşkesin sağlanması halinde Gazze Şeridi'nin acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik planlar hazırladı." diyen Mustafa, daha fazla detay vermedi.

Uluslararası toplumun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları durdurmaktan aciz olduğuna dikkati çeken Mustafa, Gazze'deki Filistin halkına yönelik saldırıların önüne geçilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.